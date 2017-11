"Cui ii pasa ca am ligamentele rupte?" Moment incredibil la City dupa golul victoriei din prelungiri! Cu piciorul rupt, Mendy a facut un sprint cu 19km/h

Manchester City are cel mai bun start din istoria Premier League.

Pep Guardiola doboara toate recordurile din Premier League! Echipa sa a ajuns la 40 de puncte dintr-un maxim de 42 in urma unei victorii dramatice in fata celor de la Southampton, venita in minutul 96! Reusita lui Raheem Sterling din prelungiri a provocat o adevarata sarbatoare pe Ettihad.

Toti jucatorii lui City, atat cei de pe teren cat si cei de pe banca, au sarbatorit impreuna - printre acestia se afla si Benjamin Mendy! Fundasul stanga a suferit o accidentare grava la ligamente, urmand sa lipseasca pana in luna aprilie! Cu toate astea, francezul a facut un sprint impresionant pentru a se imbratisa cu Sterling si ceilalti colegi. Televiziunea franceza a calculat viteza lui Mendy la sprintul intr-un picior: 19 kilometri pe ora!

Si Pep Guardiola a ras la finalul partidei de acest moment: "Mendy e nebun! Are o accidentare de 6 luni si el alearga!" a spus razand antrenorul lui City.