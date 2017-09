Coutinho a vorbit pentru prima data despre Barcelona si a recunoscut tot! Ce spune despre oferta refuzata de Liverpool

Liverpool a pierdut inca doua puncte in Premier League, dupa ce a remizat cu Burnley, scor 1-1. La final, Philippe Coutinho a vorbit pentru prima data despre "telenovela" din vara.

Liverpool este nevoita sa traga din nou semnalul de alarma. Formatia antrenata de Jurgen Klopp s-a incurcat din nou in Premier League si a pierdut doua puncte pretioase impotriva lui Burnley. Meciul s-a incheiat 1-1.

In meciul cu Burnely, Coutinho a revenit pe teren pentru Liverpool, dar fara noroc. Acesta nu a reusit sa scoata mai mult pentru "Cormorani".

La final, Coutinho a vorbit despre oferta primita de la Barcelona.

"Ce s-a intamplat a fost ca a venit o oferta si in viata se intampla ca uneori sa fii interesat, alteori nu. In cazul meu, toata lumea stie, am fost interesat, la fel a fost si familia mea.

Dat cum am spus mereu, e o mare onoare sa primesc o oferta de la un club atat de mare, dar e o onoare la fel de mare sa fiu aici, la un club la fel de mare cum este Liverpool.

Acum sunt aici si voi da tot ce am mai bun, asa cum am facut mereu", a spus brazilianul.