Costurile COLOSALE ale lui Man United pentru Zlatan si Pogba au fost dezvaluite: doar super-agentul lui Pogba a primit 49mil € pentru transfer

Football Leaks

Sumele astronomice platite de Manchester United pentru a-i aduce pe Zlatan Ibrahimovic si Paul Pogba au fost dezvaluite in Football Leaks: The Dirty Business of Football, bazata pe cercetarile jurnalistilor Rafael Buschmann si Michael Wulzinger de la Der Spiegel.

Man United va rata aproape sigur calificarea in Liga Campionilor in sezonul viitor prin intermediul Premier League, marea sansa a echipei lui Jose Mourinho fiind castigarea Europa League. O ratare a calificarii ar duce la pierderi de 85 de milioane de lire pentru United! Iar acesta ar fi un adevarat dezastru in conditiile investitiilor colosale pe care le-a avut United vara trecuta.

Ibrahimovic a devenit cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, primind 367.640 de lire pe saptamana, adica 19 milioane de lire pe an! El va mai primi alte 2.86 milioane de lire bonusuri pentru golurile marcate. Salariul de baza al lui Paul Pogba este de 8.61 milioane de lire, adica 165.588 de lire pe saptamana, urmand sa primeasca bonus anual de loialitate in valoare de 3.4 milioane de lire anul viitor.

In cartea publicata saptamana aceasta in Germania sunt dezvaluite si detalii din contractul incredibil dintre United si super-agentul Mino Raiola - acesta va primi in total 41 de milioane de lire pentru transferul lui Pogba de la Juventus in valoare de 89 de milioane de lire.

Meciul cu Celta Vigo de joi este unul extrem de important pentru Pogba, calificarea in finala si apoi castigarea ei urmand sa-i aduca o crestere a salariului cu 1.87 milioane de lire, in timp ce drepturile comerciale vor creste de la 2.87 milioane de lire la 3.12 milioane de lire. Contractul lui Pogba cu Man United are nu mai putin de 41 de pagini!