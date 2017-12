CONTRACT RECORD pentru Premier League: oferta astronomica facuta de Chelsea pentru a bloca un transfer la Real Madrid

Chelsea pregateste un contract record pentru Premier League.

Eden Hazard a refuzat deja o prima propunere de prelungire a intelegerii. Thierry Hazard, tatal jucatorului, a declarat ca Eden a refuzat o prima propunere venita din partea englezilor in speranta ca se va transfera la Real Madrid.

Chelsea nu este dispusa sa renunte usor la mijlocasul in varsta de 26 de ani si au pregatit un contract record pentru Premier League: 340.000 de euro pe saptamana. Potrivit The Telegraph, conducerea clubului londonez ii va prezenta noul contract lui Hazard in primele zile din 2018.

Daca va accepta noua propunere, Hazard va castiga de aproape doua ori mai mult decat Paul Pogba, jucator despre care jurnalistii englezi au scris ca este cel mai bine platit fotbalist din Premier League.