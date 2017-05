Conte pe viata pentru englezi! Gestul de milioane al lui Conte in seara in care a retrogradat-o pe Middlesbrough! VIDEO

Middlesbrough a inregistrat aseara infrangerea fatala, 0-3 pe Stamford Bridge cu liderul Chelsea, si nu mai are nicio sansa sa se salveze de la retrogradare.

Minutele de dupa fluierul final au fost pline de emotie. Jucatorii lui Boro s-au dus in dreptul sectorului ocupat de fanii lor, pentru a-si trai impreuna suferinta, si toata lumea a ramas surprinsa atunci cand Antonio Conte li s-a alaturat.

Conte i-a aplaudat pe suporterii care au calatorit 350 km pana la Londra si le-a strans mainile jucatorilor lui Boro.

"Asa am simtit, sa merg sa ii aplaud pe fani, si sper din tot sufletul ca fiecare jucator de la Middlesbrough sa aiba mult succes in cariera pe viitor", a explicat Conte la conferinta de presa.

Conte comes over to clap the @Boro fans pic.twitter.com/qXuvUnPoNB

Antonio Conte: 'I felt in my heart to go and clap the fans and also wish every single Middlesbrough player good luck for next season.’ pic.twitter.com/0WToUqB1tv