Conte intra in istoria Premier League! Performanta pe care nu au reusit-o nici Alex Ferguson, nici Mourinho

Antonio Conte a stabilit un nou record in Premier League dupa ce a fost numit Managerul Lunii pentru a 3-a oara consecutiv. Chelsea a castigat toate cele 5 meciuri din campionat in luna decembrie impotriva lui Man City, WBA, Sunderland, Palace si Bournemouth.

Conte castigase trofeul si in octombrie si in noiembrie, Chelsea avand o serie de 13 victorii consecutive, oprita in primul meci al anului cand Tottenham a invins-o cu 2-0 pe Chelsea.

Cele 3 trofee consecutive obtinute de Conte reprezinta un record - este prima data cand un manager reuseste acest lucru in era Premier League. Conte i-a invins pentru luna decembrie pe Jurgen Klopp, Jose Mourinho si Mauricio Pochettino.

"Acest premiu arata ca lucram foarte bine. Luna decembrie a fost una grozava pentru noi. A fost importanta pentru clasament si pentru increderea noastra" a spus Conte dupa ce a primit trofeul.

Cel mai bun jucator din luna decembrie a fost desemnat Zlatan Ibrahimovic, cel care a inscris 5 goluri si a dat 3 pase de gol luna trecuta.

Congratulations to Antonio Conte who has been named Barclays Premier League Manager of the Month for a record third time in a row! ???? pic.twitter.com/gAasJqOHoA