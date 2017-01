Constructia unui stadion de 500 de milioane euro a fost aprobata. Chelsea isi face o super arena

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Chelsea Londra, liderul la zi din Premier League, a primit acordul de a mari capacitatea stadionului sau, Stamford Bridge.

Cei de la Chelsea au obtinut aprobarea consiliului local din Hammersmith and Fulham de a demara lucrarile de modernizare a arenei pe care Chelsea isi disputa meciurile de pe teren propriu incepand din anul 1905.

Stadionul Stamford Bridge, construit in 1877, are in prezent o capacitate de 41.600 locuri, care urmeaza sa fie marita la 60.000 de locuri.

Chelsea se alatura astfel rivalelor londoneze Arsenal, West Ham United si Tottenham, care evolueaza sau urmeaza sa joace la randul lor pe arene moderne. Arsenal isi disputa meciurile de pe teren propriu pe Emirates Stadium, cu o capacitate de 60.000 de locuri, West Ham United s-a mutat din acest sezon pe Stadionul Olimpic din Londra, in timp ce Tottenham isi va construi o noua arena White Hart Lane.