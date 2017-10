Confruntarea COLOSILOR: "Dupa ce ai ajuns in Anglia, realizezi ce inseamna un United - Liverpool!" Absente mari pentru Klopp si Mourinho

Liverpool - Manchester United, sambata, ora 14:30, este unul dintre derby-urile programate in acest weekend in Europa.

Juan Mata, fostul jucator al lui Chelsea, in prezent fotbalist la Manchester United, a vorbit pentru SkySports despre importanta partidei din etapa a opta a Premier League.

"Au fost meciuri incredibile de-a lungul timpului, mari rivalitati. Nu exista niciu meci ca Liverpool-United. Ne simtim foarte norocosi ca putem juca intr-o astfel de confruntare. O data ce ai ajuns in Anglia realizezi ce importanta are un United - Liverpool. Lumea isi va aminti intotdeauna de tine daca joci pentru United si marchezi golul victoriei pe Anfield", a declarat Mata.

Inaintea meciului, ambii antrenori se confrunta cu probleme de lot. Klopp nu se va putea baza pe Sadio Manne, in timp ce Mourinho nu-i va avea la dispozitie pe Fellaini si Pogba. In schimb, Lukaku revine si poate juca in derby.

United si Liverpool sunt cele mai titrate echipe din Anglia. "Diavolii" au castigat Premier League de 20 de ori, record absolut. Ultimul campionat castigat a fost in 2013. "Cormoranii" s-au impus de 18 ori, ultima data in 1990.

Inaintea partidei din acest weekend, Manchster United se afla pe locul doi, cu 19 puncte. Liverpool este pe pozitia a saptea, cu 12 puncte.