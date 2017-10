COLOSAL! Transferul care ar intra DIRECT pe locul 2 in topul celor mai scumpe mutari: Mourinho incearca o super lovitura

Manchester United intra in cursa cu Real Madrid pentru Harry Kane.

The Sun scrie ca United este dispusa sa plateasca 170 de milioane de lire sterline, 190 de milioane de euro, pentru a-l aduce pe atacantul lui Tottenham. Suma ar fi dubla fata de cea oferita de "Diavoli" pentru transferul lui Lukaku, iar englezii se intreaba daca Mourinho are cu adevarat nevoie de inca un varf de asemenea calibru.

Chiar daca Manchester este dispusa sa plateasca o suma uriasa, este de asteptat ca Tottenham sa refuze oferta. Clubul londonez si-a manifestat clar dorinta de a nu-l ceda pe Kane la un club rival din Premier League.

Daca se va ajunge la un acord, Kane ar intra direct pe locul 2 in topul celor mai scumpe transferuri din istorie. Prima pozitie este ocupata de Neymar, cu 222 de milioane de euro, in timp ce trecerea din vara viitoare a lui Mbappe de la AS Monaco la PSG pentru 180 de milioane ar pica pe locul trei.