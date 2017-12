City s-a blocat in fata unui record vechi de 5 ani! Tot Guardiola il stabilise

Liderul din Premier League, Manchester City, a incheiat anul 2018 cu o remiza (0-0) pe terenul lui Crystal Palace, formatie ce lupta pentru evitarea retrogradarii.

In ultimul meci al anului, City l-a pierdut pe Gabriel Jesus, care a iesit accidentat din cauza unei probleme la genunchi. Brazilianul a parasit terenul in lacrimi, fiind inlocuit cu Aguero in minutul 23. Cu 18 victorii la rand in campionatul englez, Pep Guardiola spera sa isi egaleze propriul record de succese consecutive. Reusise 19 cu Bayern, insa meciul cu Crystal Palce s-a dovedit foarte grea.

In prelungiri "cetatenii" l-au pierdut pe De Bruyne, probabil cel mai important jucator in sezonul actual. Acesta a fost faultat dur la mijlocul terenului si a parasit terenul pe targa. Mai mult, in prelungiri putea sa piarda, dupa ce arbitrul a dat usor penalty la o impingere a lui Sterling la Saha. Ederson a parat lovitura de la 11 metri batuta de Milivojevic si City s-a oprit la 18 victorii la rand în Premier League. Dar ramane imbatabila în stagiunea 2017-2018, in campionat.



Manchester City a ratat sansa de egala recordul de victorii consecutive obtinute de o echipa din primele 5 campionate ale Europei. În sezonul 2013/14, Bayern Munchen, antrenata la acea vreme tot de Guardiola, obtinea 19 succese la rand.