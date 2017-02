Cine e AMATORUL? Gafa uriasa a lui Theo Walcott inaintea meciului cu o echipa de amatori din Cupa. VIDEO

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Arsenal a trecut lejer de Sutton, echipa de amatori din Anglia, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei, acolo unde va intalni o alta echipa de amatori, Lincoln.

Meciul a fost marcat de momentul in care portarul de rezerva al lui Sutton, veteranul Wayne Shaw, a mancat o placinta pe banca de rezerva, dar si un jucator de la Arsenal a gafat.

Se pare ca Theo Walcott nu este obisnuit sa fie capitan la Arsenal deoarece l-a lasat pe omologul sau cu buza umflata inaintea partidei. Walcott a uitat sa isi aduca un fanion pentru obisnuitul schimb de dinaintea partidei, spre dezamagirea jucatorului de la Sutton, care abia astepta o asemenea amintire. Chiar si arbitrul s-a distrat pe seama lui Walcott, care a reusit aseara golul cu numarul 100 in tricoul lui Arsenal. Tunarii s-au impus cu 2-0.

