Cifrele monstruoase ale transferului lui Alexis: United va plati in total peste 200 de milioane de euro

Alexis Sanchez va scoate din "buzunarele" sefilor lui United peste 200 de milioane de euro in urmatorii 4 ani!

Atacantul chilian, fost si la Barcelona, a batut palma pentru un salariu urias: 14 milioane euro NET.

Inainte de taxe, Sanchez va fi remunerat cu 600.000 euro pe saptamana.

Sumele prezentate de presa engleza in lire mai jos.

