Chinezii au luat-o razna! Au platit 22 de milioane de euro pentru un atacant de la Watford!

Chinezii au mai dat o lovitura!

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Chinezii au spart piata in aceasta iarna, iar Premier League a fost alegerea favorita pentru jucatori. A venit randul celor de la Changchun Yatai sa aduca un jucator din Anglia, de la Watford, pentru 22 de milioane de euro! Numele jucatorului este Odion Ighalo, atacant nigerian in varsta de 27 de ani.



Ighalo are cifre decente pentru Premier League. A marcat 40 de goluri in 100 de meciuri la Watford si a reusit 10 pase de gol. El a marcat doar de doua ori in acest sezon insa si a ajuns rezerva in echipa lui Mazzarri.