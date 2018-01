Cele mai importante transferuri din iarna, fata in fata in Cupa Angliei! Anuntul facut astazi: "Am batut palma!"

Antrenorul celor de la Everton, Sam Allardyce, a anuntat ca Cenk Tosun va deveni astazi jucatorul celor de la Everton.

Fostul manager al nationalei Angliei, Sam Allardyce, a anuntat in conferinta de presa de astazi de dinaintea partidei din Cupa Angliei contra celor de la FC Liverpool ca Everton s-a inteles cu Besiktas pentru transferul lui Cenk Tosun. 25 de milioane de euro va plati echipa engleza pentru golgheterul lui Besiktas.

"Cred ca acum se discuta despre termenii personali in ultima faza. Dupa negocieri lungi am ajuns in acest punct. Se intampla asta chiar inaintea meciului de cupa. Daca suntem norocosi il vom avea inaintea meciului dar trebuie sa faca si vizita medicala astfel ca va fi la limita. Cel mai important este insa sa punem mana pe jucator" a spus Allardyce.

Daca va juca contra lui Liverpool, Cenk Tosun l-ar avea adversar direct pe Virgil Van Dijk, cel care urmeaza sa debuteze la Liverpool dupa transferul record pentru un fundas - 75 de milioane de euro.