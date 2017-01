Cel mai nebun transfer din Anglia: "Am renuntat imediat la job!" Unde a ajuns un jucator de 23 de ani

Lucra de 4 ani ca vanzator de masini. A renuntat imediat la job!

Nicke Kabamba este numele jucatorului care a semnat cu Portsmouth, castigatoarea Cupei Angliei din 2008, ajunsa in liga a IV-a din cauza gravelor probleme financiare. Suma cu care Portsmouth l-a cumparat de la Hampton&Richmond Borough nu a fost dezvaluita.

Kabamba, 23 de ani, s-a decis sa renuntie la job-ul sau pentru a se ocupa full-time de fotbal! Kabamba a semnat un contract pentru 18 luni, cu posibilitatea de a-l prelungi pentru inca 1 an.

Kabama a atras atentia datorita celor 16 goluri inscrise in acest sezon pentru echipa care evolueaza in National League South (liga a 6-a). "Sunt recunoscator pentru oportunitate si sper sa-mi pot aduce rata de goluri inscrise si in aceasta liga.



Venind din non-league si ajungand la un asemenea club, viata mea se va schimba complet. Am renuntat la slujba de vanzator de masini dupa 4 ani si ma voi muta in aceasta zona" a spus jucatorul, citat de BBC.