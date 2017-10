Cea mai nebuna declaratie vine din Premier League: "Ma bat cu ei toata ziua! Nu au avut cojones!"

Arsenal a pierdut pentru prima data in ultimii 5 ani in prelungirile unei partide.

Etapa surprizelor in Premier League a inceput cu victoria lui Crystal Palace cu Chelsea si a continuat cu succesul neasteptat al celor de la Watford in fata lui Arsenal. Arsene Wenger a criticat dur decizia de a se acorda penalty pentru fosta echipa a lui Costel Pantilimon la scorul de 0-1. Eroul gazdelor, Troy Deeney, l-a ironizat pe Wenger.

"Am auzit ca Wenger deja da vina pe penalty ca motiv pentru infrangere. Ei bine, nu sunt eu cel care sa-i spuna lui Wenger ceva, dar motivul pentru care au pierdut nu a fost din cauza unui penalty. Trebuie sa ai cojones, asta e cuvantul. De fiecare data cand joc contra lui Arsenal, iar asta este o chestie personala, ma gandesc sa intru pe teren si sa-l intimidez pe primul adversar pe care il va si apoi vad cine vrea sa se puna cu mine.



Astazi cum am intrat am sarit pe Mertesacker. Publicul s-a ridicat imediat in picioare, ei (jucatorii lui Arsenal) s-au retras imediat. Aceasta este una dintre calitatile mele asa ca daca ma vei lasa sa-ti fac asa ceva, vei avea o dupa-amiaza dificila. Asa egalez eu situatia. Stiu ca nu sunt la fel de inzestrat cu tehnica precum ceilalti. Dar daca vrei sa te bati cu mine, te voi bate toata ziua" a declarat Deeney la final pentru BT Sport.