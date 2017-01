Cea mai mare umilinta EVERTON! E prima data cand ia 4-0 in campionat. Cele 4 meciuri in care Pep a fost umilit

Vezi cele mai proaste rezultate din cariera lui Guardiola.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Infrangerea cu Everton, scor 0-4, este cea mai dura din cariera lui Pep Guardiola, din meciurile in campionat, si la egalitate cu cea mai dura infrangere din cariera sa.

Guardiola a luat de 2 ori in cariera 4-0 pana acum, de la Barcelona si Real Madrid, ambele in Champions League. "Recordul" in campionat era stabilit de Dortmund, care l-a invins cu 3-0 la el acasa in 2014.

BAYERN MUNICH 0-3 BORUSSIA DORTMUND, APRIL 2014 (BUNDESLIGA)

Echipa lui Pep a reusit sa castige detasat campionatul insa infrangerea cu Borussia a venit cu doar 5 etape inainte de final. Mkhitaryan, Rues si Hoffman au marcat golurile pentru Dortmund. Chiar si dupa infrangere, Bayern avea 17 puncte peste rivali.

BAYERN MUNICH 0-4 REAL MADRID, APRIL 2014 (CHAMPIONS LEAGUE)

Infrangerea a fost cea mai dura din cariera lui Pep, dupa cum a declarat chiar antrenorul spaniol, cand a fost intrebat daca 0-4 cu Barca e cel mai dur rezultat. Sergio Ramos si Ronaldo au marcat cate o dubla pentru Real.

BARCELONA 4-0 MANCHESTER CITY, OCTOBER 2016 (CHAMPIONS LEAGUE)

Pep a suferit o adevarata umilinta in fata fostei sale echipe. Messi a reusit un hattrick de senzatie, iar Neymar a inchis tabela in ultimul minut.