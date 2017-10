Cea mai mare TRADARE din Premier League de la Van Persie! Man United este aproape sa dea o mare lovitura: pe cine aduc GRATIS de la rivali

Jose Mourinho este gata sa aduca langa el un jucator pe care el l-a dat afara!

Manchester United este gata sa aduca in vara viitoare un jucator de la Arsenal - Mesut Ozil mai are contract pana in iunie cu "tunarii" si poate sa negocieze cu orice club incepand de la 1 ianuarie. Conform El Confidencial, Man United este gata sa-l aduca pe mijlocasul german de 28 de ani.

Ar fi o noua tradare pentru fanii lui Arsenal, cei care l-au vazut si pe Robin van Persie plecand la marea rivala. Ozil ar putea ajunge chiar si din iarna la Man United daca aceasta va plati o suma pentru jucator, mult mai mica decat cota sa, in conditiile in care ar deveni liber 6 luni mai tarziu.

Conform jurnalistului Kike Marin, Ozil si-a dat acordul catre United inca din vara trecuta. Surprinzator este ca Ozil a plecat de la Real Madrid dupa venirea lui Jose Mourinho la spanioli, un caz similar cu al lui Mata. Cei de la Arsenal risca sa-l piarda gratis si pe Alexis Sanchez in vara viitoare, chilianul fiind dorit de City.