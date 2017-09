Cea mai mare AROGANTA facuta vreodata de Zlatan! Cadoul de 8 de milioane de euro pe care si-l face dupa ce a semnat cu United

Zlatan Ibrahimovic vrea sa sarbatoreasca ramanerea la Man United intr-un mod inedit!

Accidentat in sezonul trecut de Europa League, Zlatan Ibrahimovic va reveni pe teren la inceputul anului viitor - cu toate astea, el a semnat un nou contract pe un an cu Manchester United, avand un salariu de aproape 3 ori mai mic decat cel din stagiunea precedenta.

Cu toate astea, Ibrahimovic s-a decis sa-si faca un cadou de lux. Conform ANSA, Ibrahimovic si familia lui au mers in nordul Italiei, in portul La Spezia, in cautarea unui superyacht! Ibrahimovic cauta un Riva 100 Corsaro, cel care costa aproximativ 8 milioane de euro.

Locul unde s-a dus Ibrahimovic la shopping are si yacht-uri cu preturi ce ajung la 21 de milioane de euro!