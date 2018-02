Ce surpriza! Chelsea i-a gasit inlocuitor lui Courtois: transfera de la Manchester City  

Chelsea a gasit inlocuitor pentru Courtois.

Portarul belgian a declarat in repetate randuri ca si-ar dori sa revina in Spania si este de asteptat ca in vara sa faca pasul catre Real Madrid. Englezii isi pregatesc deja strategia pentru sezonul viitor si vor sa-l aduca pe Joe Hart in eventualiatea in care Courtois va pleca. Conform The Sun, Joe Hart este prima optiune a lui Chelsea pentru perioada de transferuri din vara in cazul in care postul de portar va ramane vacant.



Hart este jucatorul lui Manchester City din 2006, dar in ultima perioada a fost imprumutat la Torino si West Ham.