Ce a facut Ferguson ca sa-l transfere pe De Gea la Manchester United! Spaniolul, considerat cel mai bun portar din LUME la ora actuala!

David de Gea a intrat in istorie dupa meciul de sambata cu Arsenal din Premier League.

Spaniolul David de Gea a aparat 14 suturi in meciul cu Arsenal si a egalat recordul din Premier League, detinut de Tim Krul si Vito Mannone pana acum.

Este doar cireasa de pe tort pentru jucatorul ales cel mai bun jucator al lui United de catre fani in ultimii 3 ani. Tot in ultimii 3 ani, David de Gea a devenit titular in poarta nationalei Spaniei, iar acum e considerat cel mai bun portar din lume!

De Gea a implinit recent 27 de ani, iar de 6 ani joaca la Manchester United in urma transferului de 20 de milioane de euro de la Atletico Madrid realizat in 2011.

Sir Alex Ferguson a fost criticat atunci pentru suma uriasa platita pentru un portar, mai ales ca scotianul nu era un manager care sa arunce cu bani pe jucatori asa cum se intampla acum la United.

Totusi, Ferguson a crezut mult in calitatile lui De Gea si l-a transferat.

Antrenorul cu portarii de la Manchester United din acea perioada dezvaluie cum s-a convins Ferguson sa-l transfere pe De Gea de la Atletico.

"Imi amintesc ca Ferguson a lipsit doar de la doua meciuri ale lui United in toata cariera. A ratat un derby al orasului Manchester in anul 2000 pentru a merge la nunta fiului sau. Celalalt? Ca sa il urmareasca pe minunatul David de Gea", a scris Eric Steele in Daily Mail.

"Eram convins ca tanarul de 19 ani David De Gea era omul potrivit pentru a-l inlocuit pe Edwin Van der Sar dupa retragere. I-am aratat lui Sir Alex o compilatie de 3 minute cu el, iar apoi am mers sa-l vedem cum joaca intr-o partida dintre Atletico Madrid si Valencia. In seara aia, United juca cu Scunthorpe in Cupa Ligii.

Sir Alex si-a dat seama ca el e omul potrivit in doar 65 de minute. David a aratat atunci calm, concentrare si reflexe. A reusit chiar o interventie incredibila. Ferguson a fost curajos ca a platit 20 de milioane de euro pentru un adolescent. A avut rabdare cu el, nu a tipat niciodata la el si nu l-a certat. Toata lumea ne cerea sa ii schimbam programul de antrenament, era un tanar slabanog, atipic pentru un portar, dar stiam ca si asta se va rezolva in timp.

Uitati-va la el acum. Are 27 de ani. Cand a venit la United, Peter Schmeichel avea 27 de ani. Van der Sar avea 35 de ani. David a implinit 27 de ani si intra in anii de apogeu ai carierei sale. Credeti-ma, o sa devina si mai bun!", mai scrie Steele.