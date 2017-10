Cat costa doua 'galbene' in Premier League? Amenda URIASA primita de Andy Carroll dupa ce a fost eliminat

Amenda de 200.000 de euro pentru doua cartonase galbene.

Andy Carroll, fotbalistul lui West Ham, a fost amendat de Slaven Bilic cu 200.000 de euro dupa meciul cu Burnley din ultima etapa. Carroll a primit doua cartonase galbene intr-un interval de doua minute, fapt ce l-a nemultumit foarte tare pe antrenorul "ciocanarilor".

Carroll a primit cele doua avertismente in minutele 25, repectiv 27, la scorul de 1-0 pentru echipa sa. Burnley a revenit pe final si a egalat cu cinci minute inainte de final.

In urma acestui rezultat, West Ham este pe locul 15 in Premier League, in timp ce Burnley ocupa pozitia a saptea.