"Cand ai fizicul meu... nu e unul normal! Sunt un animal" Ibra, despre TRANSFORMAREA care i-a schimbat cariera

Zlatan Ibrahimovic vorbeste despre modul in care Mourinho l-a ajutat sa se transforme pe final de cariera, la United.

Acesta isi lauda antrenorul pentru modul in care l-a ajutat sa-si faca pregatirea la United si sa dea randament maxim la varsta de 35 de ani.

Starul suedez a declarat pentru site-ul lui Manchester United:

"Ma simt bine, ma simt in forma, managerul mi-a facut un program bun inca din prima zi. M-am adaptat fizic pentru fiecare meci in parte, iar asta este meritul sau"

"Modul in care am reusit sa combinam antrenamentele, recuperarea si zilele de meci, eu fac totul diferit si el a aranjat in asa fel incat sa fie orice posibil. Asta e motivul pentru care inca mai duc"

"Cand ai un corp ca al meu... nu e un fizic normal. E cum te-ai uitat la un animal. Tot timpul sunt proaspat. Eu ma vad ca un animal!"