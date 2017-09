BREAKING NEWS | Wayne Rooney a fost ARESTAT de politia engleza! Ce s-a intamplat

Fostul capitan al nationalei Angliei, Wayne Rooney, in varsta de 31 de ani, a fost retinut azi-noapte de politia engleza. El a fost depistat conducand un automobil in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice!

Wayne Rooney si-a anuntat recent retragerea din nationala Angliei, pentru care a jucat 119 meciuri si a marcat 53 goluri.

Ronney s-a transferat in aceasta vara la Everton, dupa 13 ani petrecuti la Manchester United.

Wayne Rooney arrested on suspicion of drink driving. Scenes when he pretends to down a pint during his next goal celebration. pic.twitter.com/tRmr7davfJ