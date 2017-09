Primul antrenor data afara de la o echipa din Premier League! Surpriza uriasa: cine il va inlocui

Barcelona - Juventus e marti, 12 septembrie, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal!

Frank De Boer a fost dat afara de la Crystal Palace dupa ce a fost managerul echipei doar 77 de zile. BBC anunta ca in locul sau va fi adus fostul selectioner al Angliei, Roy Hodgson.

Palace este pe locul 19 in clasament cu 4 infrangeri in primele 4 etape, meciuri in care echipa nu a reusit sa marcheze vreun gol si a primit 7. De Boer, 47 de ani, a reusit o singura victorie pe banca lui Palace: 2-1 cu Ipswich in Cupa Ligii.

Campion in Olanda, Frank De Boer este dat pentru a 2-a afara de la despartirea de Ajax dupa ce a rezistat doar 85 de zile la Inter Milano. El ii luase locul lui Sam Allardyce pe banca lui Palace.