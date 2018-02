Guardiola a mai facut un transfer important de la prima echipa care l-a invins in acest sezon! Pe cine aduce Manchester City

Presa din Brazilia a anuntat transferul.

Desi perioada de transferuri din aceasta iarna s-a incheiat, cei de la Manchester City raman activi si pregatesc cateva lovituri pentru vara. Prima, conform presei din Brazilia, este mijlocasul Fred de la Sahtior Donetsk! Fred a infruntat-o de 2 ori pe City in acest sezon, in grupele Ligii, Sahtior devenind la partida retur prima echipa care a invins-o in actuala stagiune pe City, scor 2-0.

Man City s-a interesat si in iarna de transferul jucatorului de 24 de ani iar jucatorul a confirmat atunci acest lucru intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport: "Sunt fericit sa fiu cunoscut in Europa. Insa am contract cu Sahtior pe inca 5 ani. Daca va mai fi vreun interes voi vorbi cu agentul meu si familia. Sunt insa calm" spunea Fred.

Impresariat de fratele lui Ronaldinho, Fred va fi ajunge la Manchester City conform UOL Esporte, existand un acord verbal pentru ca aceasta mutare sa aiba loc in vara. Conform presei din Brazilia, mutarea se va face pentru 40 de milioane de euro.