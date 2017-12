Barcelona vinde un jucator la Man United! Pe cine plateste Mourinho 35 de milioane de euro

Presa engleza anunta ca transferul este iminent.

Manchester United este aproape de a-l aduce in aceasta iarna pe Andre Gomes de la Barcelona. Presa din Anglia scrie ca mutarea urmeaza sa fie facuta in primele zile din ianuarie iar Barcelona isi va recupera integral suma platita celor de la Valencia in 2016 - 35 de milioane de euro.

Andre Gomes nu a reusit sa se impuna pe Camp Nou dupa transfer, jucand de 17 ori ca titular in sezonul trecut in La Liga si doar de 2 ori in actuala stagiune! Cei de la Man United l-au dorit pe Andre Gomes si inainte ca acesta sa semneze cu Barcelona.

Englezii de la Mirror scriu ca pe langa acest transfer, Jose Mourinho mai vrea un jucator la mijlocul terenului si a pus ochii pe Jorginho de la Napoli.