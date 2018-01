Alexis Sanchez pleaca de la Arsenal in aceasta iarna! Manchester City, la un pas de un nou transfer BOMBA

Aproape de titlu in Premier League, Manchester City le mai da o lovitura rivalelor din campionat.

Continua trendul din aceasta iarna - jucatori precum Virgil Van Dijk, Philippe Coutinho sau Ross Barkley ce au fost la un pas sa se transfere in vara trecuta au ajuns in aceasta iarna la echipele care au ratat transferul in ultima clipa. Urmatorul pe lista: Alexis Sanchez!

Eliminata din Cupa Angliei de Nottingham Forest, meci in care Alexis Sanchez nu a jucat, Arsenal isi poate pierde si starul - ca sa nu il piarda in vara gratis, cei de la Arsenal sunt dispusi sa renunte la jucatorul chilian pentru 35 de milioane de lire sterline. Momentan, Manchester City ofera doar 20 de milioane de lire.

Conform jurnalistului Maks Cardenas din tara natala a lui Alexis, negocierile sunt avansate iar Alexis ar urma sa devina in aceasta iarna jucatorul lui Manchester City, cea care il va putea folosi atat in Liga Campionilor, competitie in care Arsenal nu a jucat in acest sezon, cat si in Cupa Angliei dupa ce Alexis nu a fost folosit cu Forest.