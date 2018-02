BREAKING NEWS | Alexis Sanchez, condamnat la 16 luni de inchisoare! Ce a facut chilianul

Alexis Sanchez, cel mai bine platit fotbalist din Premier League, a fost condamnat in Spania la 16 luni de inchisoare cu suspendare.

Chilianul transferat de Manchester United de la Arsenal in aceasta iarna a fost condamant in Spania la 16 luni de inchisoare cu suspendare. Alexis a fost gasit vinovat de evaziune fiscala si va fi nevoit sa plateasca peste 1 milion de euro statului spaniol.



Potrivit sentintei, Sanchez a fost gasit vinovat de evaziune fiscala intre 2012 si 2013, in perioada in care juca la Barcelona. Atunci, el nu si-a declarat toate veniturile incasate din drepturile de imagine.



In cazuri similare au mai fost implicati Leo Messi ori Cristiano Ronaldo.