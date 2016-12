Boxing Day LIVE: Watford 1-1 Crystal Palace. ACUM Arsenal 0-0 WBA, Chelsea 0-0 Bournemouth, United 0-0 Sunderland 

16:23

Premier League nu are pauza nici macar de Craciun. Ca in fiecare an, echipele din Anglia meciuri in a doua zi de Craciun, iar stadioanele sunt pline. Asa este traditia de cand exista fotbalul.



FINAL Watford 1-1 Crystal Palace

17:00 Arsenal - WBA

17:00 Burnley - Middlesbrough

17:00 Chelsea - Bournemouth

17:00 Leicester - Everton

17:00 Manchester United - Sunderland

17:00 Swansea - West Ham

19:15 Hull - Manchester City