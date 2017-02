Bomba aruncata astazi de The Sun: Mourinho s-a cuplat cu o politista! "S-au cunoscut intr-un hotel de lux!"

Manchester United e abia pe locul 6 in clasament, iar Jose Mourinho s-a mai trezit cu o problema pe cap.

The Sun a publicat astazi un material in care este prezentata legatura "suspecta" dintre Mourinho si Ruth Mills, o politista de 36 de ani din orasul Hull.

Prima problema semnalata in articol e ca atat Mourinho, cat si Ruth Mills, sunt casatoriti.

Apoi urmeaza dezvaluiri despre modul in care s-au cunoscut cei doi. S-a intamplat luna trecuta, la piscina unui hotel de lux in care era cazata delegatia lui United, cu o seara inainte de meciul cu Hull City, in semifinalele Cupei Ligii.

Prietenia dintre cei doi a escaladat asa de repede incat, doua saptamani mai tarziu, femeia si-a adus toata gasca pe Old Trafford, avand rezervate cele mai bune locuri din stadion, undeva in apropierea tunelului.

Sotul lui Ruth Mills, si el politist, nu a facut parte din acest grup, mai precizeaza The Sun.

Deplasarea de 150 de kilometri (de la casa lui Ruth Mills pana in Manchester) s-a facut cu un Van Mercedes, inchiriat de la o firma care isi are sediul chiar langa Old Trafford, cea care asigura inchirierea masinilor si pentru jucatorii si oficialii clubului Manchester United.