Barcelona, ULTIMUL asalt pentru Coutinho! Cat ii ofera lui Liverpool

Barcelona pregateste sezonul 2 al telenovelei Coutinho!

Sefii clubului n-au renuntat la ideea de a-l aduce pe starul brazilian pe Camp Nou. El Mundo Deportivo scrie ca Barca va face o noua propunere in ianuarie. Liverpool nu trebuie sa se astepte la o suma peste ce a refuzat in vara. Sursa citata anunta ca Barcelona ii va trimite lui Liverpool un pachet identic pentru a-l obtine pe Coutinho: 80 de milioane de euro + 30 in functie de atingerea unor clauze de performanta.



Coutinho, 25 de ani, s-a lovit de raspunsul categoric al lui Liverpool in ciuda ofertelor repetate ale Barcleonei. Conducerea clubului englez a mentinut ferm anuntul initial cum ca Philippe nu e transferabil in aceasta vara.