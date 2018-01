Barcelona, obligata sa faca o "OFERTA ASTRONOMICA" pentru Coutinho! Spaniolii au aflat suma de transfer: incredibil cat cere acum Liverpool, dupa gafa Nike

Transferul lui Coutinho la Barcelona este povestea care aprinde imaginatia tuturor in aceasta iarna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations Cup, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Nike a anuntat, din greseala, transferul brazilianului pe Camp Nou, iar Liverpool a luat foc. Englezii vor sa dea in judecata firma de echipament sportiv pentru aceasta gafa si au ridicat pretul jucatorului. The Telegraph anunta ca Liverpool va cere "o suma astronomica" in schimbul lui Coutinho.

Jurnalistii englezi nu au precizat cu exactitate care este suma pe care Liverpool o va cere, insa spaniolii sustin ca o stiu. Potrivit presei spaniole, Barcelona va fi nevoita sa scoata din conturi nu mai putin de 180 de milioane daca il vrea pe brazilian. 140 de milioane de euro ar reprezenta suma fixa, iar alte 40 de milioane ar fi reprezentate de anumite bonusuri si clauze de performanta.

Barcelona a incercat sa-l transfere pe Coutinho inca din vara. Liverpool a raspuns negativ la trei tentative ale catalanilor, ultima oferta din vara fiind de 130 de milioane de euro.