"Bai, cine-i cheliosul ala adus de Guardiola?" :) Fanii lui City au avut parte de o surpriza la primul meci din noul sezon: David Silva s-a ras in cap

Manchester City a debutat cu brio in noul sezon din Premier League. Formatia lui Pep Guardiola, care a facut transferuri de peste 200 de milioane de euro in aceasta vara, s-a impus cu 2-0 pe terenul nou-promovatei Brighton. Aguero si Dunk (autogol) au marcat golurile "cetatenilor".

La City au debutat oficial Ederson Moraes, Kyle Walker, Danilo si Bernardo Silva, fotbalisti achizitionati in aceasta vara cu circa 170 de milioane de euro. In schimb, Benjamin Mendy, transferat si el de la AS Monaco, cu 50 de milioane de euro, nu s-a aflat in lot.

O surpriza pentru fanii lui City a fost insa aparitia internationalului spaniol David Silva. Mijlocasul de 31 de ani si-a schimbat complet look-ul si i-a luat pe nepregatite pe suporteri. El s-a tuns la chelie.