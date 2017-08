Cazul IREAL al lui Coutinho dupa ultima oferta a Barcelonei! E gata sa stea UN AN AFARA din fotbal si sa rateze Mondialul. Dialog incredibil cu Klopp

Coutinho e departe de un transfer la Barcelona, dupa ce Liverpool a respins ultima propunere a catalanilor, in valoare de 130 de milioane de euro.

Chiar daca nu va ajunge pe Camp Nou, Coutinho n-are de gand sa mai joace nici pentru Liverpool. Jurnalistul Paul Joyce de la Times scrie ca mesajul brazilianului pentru Klopp a fost categoric. Coutinho i-a transmis ca nu-si mai doreste sa joace niciodata pentru Liverpool, indiferent de consecinte.

Mijlocasul ofensiv incearca sa forteze pe ultima suta de metri un transfer la Barca. Sefii sai nu sunt insa impresionati. Liverpool si-a facut clar punctul de vedere inca de acum o saptamana: Coutinho nu e disponibil pentru un transfer in aceasta vara, indiferent de oferta.

Fotbalistul nu e in lot pentru jocul de azi, cu Palace, si n-a jucat niciun minut in cele doua partide oficiale disputate de Liverpool in acest sezon cu Watford, in Premier League, si cu Hoffenheim in play-off-ul Champions League.



