ATENTIE, IMAGINI SOCANTE! Accidentare horror in Premier League: dubla fractura pentru un jucator de la Everton! Adversarul a inceput sa planga pe teren

James McCarthy de la Everton a suferit o dubla fractura de tibie si peroneu in minutul 60 al partidei dintre Everton si West Bromwich Albion, incheiata cu scorul de 1-1. McCarthy a suferit accidentarea incercand sa blocheze un sut al lui Salomon Rondon de la WBA.

Rondon a incercat sa suteze in minge insa i-a prins piciorul lui McCarthy in pamant. Jucatorul irlandez de 27 de ani a urlat de durere iar Rondon si-a dat seama de gravitatea accidentarii, izbucnind in lacrimi pe teren!

Antrenorul lui Everton, Sam Allardyce a confirmat verdictul: "James si-a fractura tibia si peronoul. A platit un pret scump pentru curajul si determinarea sa. Este o lovitura grea pentru el si pentru noi. Este o pierdere pana la finalul sezonului, se mai intampla in fotbal dar nu adesea atat de grav.

Este din vina noastra si unei greseli stupide in acea zona, James a recuperat incredibil pentru a evita golul dar a suferit din cauza aceasta" a spus Allardyce.

Televiziunea care a transmis partida a evitat sa arate reluarea fazei.

Speedy recovery James McCarthy, terrible injury ! Suspected broken leg after last ditch tackle ! Feel for Rondon as it was obviously an accident ! Seamus Coleman seemed to leave the box to go &console his teammate! #Class Thoughts are with you James! #COYB #EFC #McCarthy #GetWell pic.twitter.com/B8RmyBL79v