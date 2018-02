Ratarea SOCANTA care l-a ingropat pe Guardiola! Cum a putut sa trimita Sterling de la doi metri, cu toata poarta goala in fata

City a facut doar 1-1 la Burnley, dar ramane lider confortabil in Premier League. Are 16 puncte peste locul 2, ocupat acum de rivala United.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

City se putea desprinde in mai multe randuri, insa jucatorii ei de atac au ratat din toate pozitiile. Cea mai mare sansa i-a apartinut lui Raheem Sterling. Atacantul a trimis incredibil din doi metri dupa un assist ideal de la Aguero. Dupa numai cateva minute, Gudmundsson a facut 1-1!

How did Sterling miss that? pic.twitter.com/3k2G7N4CIl