Atac neasteptat la Guardiola! Declaratia cu care si-a enervat un rival: "De ce a spus asa ceva? Despre el nu s-a spus ca l-a facut Messi antrenor!"

Marti, 17 octombrie, UEFA Champions League: 21.45 Real Madrid - Tottenham

Antrenorul celor de la Tottenham, Mauricio Pochettino, a reactionat foarte dur la adresa lui Pep Guardiola dupa ce managerul lui Manchester City a spus despre Tottenham ca este "echipa lui Harry Kane". Atacantul englez are un sezon fantastic si este dorit de Real Madrid, chiar adversara din urmatorul meci de Liga Campionilor care va fi in direct la Pro TV saptamana viitoare.

"Este un comentariu nefericit. Este un manager grozav, unul dintre cei mai buni din lume, de ce a spus asa ceva? Nu-l ajuta. Nu este un lucru bun pentru nimeni. Uneori are probleme in a fi un gentleman. Accept situatia - nu ma afecteaza pe mine in realitate, insa a fost lipsit de respect fata de multi alti oameni.



Este dificil de inteles pentru ca Pep a facut parte din echipa de succes a Barcelonei cand Messi era in cel mai bun moment - eu nu am spus niciodata ca era <echipa lui Mess>. Mereu am spus ca era Barcelona, era Pep Guardiola si cred ca toata lumea merita sa ii fie recunoscute meritele in succesul unei echipe. Cred ca multi au considerat aceste cuvinte ca fiind triste si lipsite de respect fata de club. Pentru jucatorii de la club este o situatie ciudata.



In ceea ce ma priveste pe mine personal nu am luat-o in seama. Nu a fost lipsa de respect fata de mine. Eu doar imi exprim punctul de vedere pentru ca nu era necesar sa spuna asa ceva. Dar mergem mai departe.



Pentru mine, Harry Kane este unul dintre cei mai buni atacanti. Si cred ca in pozitia noastra trebuie sa fim calmi, si sa nu fim agresivi cu adversarii. Responsabilitatea noastra e uriasa. Cred insa ca e important sa respecti fiecare opinie si ii respect opinia lui (Pep)" a declarat Pochettino.