Atac al lui Arsene Wenger la Manchester City: "Ei au petrol si idei, de asta sunt eficienti!" Mesajul antrenorului lui Arsenal

Arsene Wenger nu crede ca se poate compara actuala Man City cu versiunea lui Arsenal care termina un sezon fara infrangere.

Arsene Wenger a raspuns ironic atunci cand a fost intrebat daca liderul din Premier League, Manchester City, poate sa egaleze performanta "Invincibililor", echipa lui Arsenal din 2004 care reusea sa castige titlul fara sa fie invinsa in vreo partida in 2003/2004.



"Uite, noi nu aveam petrol dar aveam idei, ei au si petrol si idei asa ca sunt mai eficienti. Asa ca toata lumea se asteapta sa reziste. De ce nu? Se poate intampla, dar este un drum inca foarte lung. In acest moment cred ca totul merge in favoarea lor pe teren, dar poate ca au si calitatea pentru a aduce lucrurile de partea lor" a spus Arsene Wenger inaintea partidei din acest weekend.

Manchester City a fost condusa in total doar timp de 23 de minute in acest sezon de Premier League in 3 partide diferite.