Asta inseamna sa fii suporter adevarat! Cum si-a numit fiica un fan de-al lui Liverpool

Un norvegian, fan Liverpool, i-a pus fetitei sale numele imnului echipei favorite. Mama copilului a avut un soc.

Celebrul refren al imnului lui Liverpool apare in certificatul de mastere al unei micute din Norvegia. O cheama YNWA! E numele pe care i l-a dat tatal ei. Copilul s-a nascut in prima zi a anului. Mama fetitei a acceptat cu greu si a cerut ca urmasa ei sa poarte si numele Sofie. Imnul lui Liverpool a devenit si cantec de leagan pentru micuta norvegianca. Tatal ei n-a fost niciodata la un meci pe Anfield. Avea un an cand Liverpool a cucerit ultimul titlu in Anglia.