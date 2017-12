"As iesi de pe teren intr-un cosciug pentru Mourinho!" Dezvaluirea incredibila facuta de John Terry! Ce a facut Mourinho in prima zi la Chelsea

John Terry l-a ridicat in slavi pe antrenorul lui Manchester United.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Capitan la Chelsea pentru mai bine de un deceniu, John Terry a parasit echipa vara trecuta si a semnat cu Aston Villa, ajutandu-i pe acestia sa fie in primele locuri din Championship, cu sperante la o revenire in Premier League. Terry a fost invitat la Monday Night Football si a vorbit despre momentul in care Jose Mourinho a preluat-o pe Chelsea in 2004.

"Cel mai bun manager si antrenor cu care am lucrat a fost Jose Mourinho. A fost primul care a venit si a revolutionat lucrurile la Chelsea. Puteai sa ajungi la 8 dimineata si el era deja acolo si aranja lucrurile. Era acolo pe ploaie torentiala, pregatind antrenamentele.



Impartea terenul in patru si treceai de la o zona la cealalta si intre zone erau bauturi. Ne antrenam pentru o ora si ne mutam dintr-o parte in alta. A adus 3 pusti sa fie copii de mingi si mereu cand iesea o minge in afara terenului, o alta era disponibila. Daca era o pasa gresita sau o greseala din partea staff-ului sau, isi iesea din minti si era rusinos pentru ei. Standardurile lui erau atat de inalte. De la jucatori la echipa medicala el era conectat la tot ce se intampla.



Atentia lui la detalii era incredibila si a schimbat modul in care privesc fotbalul. Dupa primul antrenament, toti jucatorii ne spuneam: wow, ce antrenament! Mental si psihologic, ne-a atras din prima zi. Acceptam tot ce urma sa ne ofere si a fost la fel si cand s-a intors. Doar prezenta lui era suficienta. Era atent la toata lumea si cand vorbea el nimeni nu mai facea nimic, sa se joace cu mingea. Toata lumea il asculta, el era seful.



Eram in stare sa dau orice pentru el. As fi parasit terenul intr-un cosciug pentru el si toti jucatorii simteam la fel" a povestit John Terry.