Aroganta incredibila a lui Zlatan la adresa lui Arsenal! "Altii nu fac in 10 ani ce am reusit eu in 7 luni"

Manchester United a castigat Cupa Ligii, dupa 3-2 cu Southampton.

Zlatan a marcat pe final golul care i-a adus trofeul lui Manchester United. Dupa meci, Ibra a ras de Arsenal intr-un interviu:

"Noi castigam. In 7 luni aici am deja doua trofee cu acest club. Sunt cluburi care nu au strans atatea in ultimii 10 ani."



"Eu am luat in 7 luni cat au luat altii in 10 ani si sunt fericit cu asta"



"Am venit aici sa castig si asta voi face. Cu cat castig mai mult cu atat sunt mai satisfacut", a declarat Zlatan dupa meci.