Aparitie surpriza in parcarea lui United! Lukaku si-a vopsit limuzina de 280.000 de euro in culorile echipei! FOTO

Romelu Lukaku a trecut peste perioada neagra din aceasta toamna si a sarbatorit cu o noua culoare la Rolls Royce-ul sau.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Romelu Lukaku si-a facut aparitia la centrul de pregatire al clubului Manchester United la bordul unui automobil de lux marca Rolls Royce, vopsit in negru si rosu, culorile echipei engleze de fotbal, cu care a semnat in aceasta vara.

Presa britanica precizeaza ca bolidul, in valoare de 250.000 de lire sterline (281.000 euro), era initial vopsit in alb si negru, in momentul in care Lukaku l-a achizitionat, in luna septembrie.

The Sun scrie ca Lukaku a decis sa schimbe culorile masinii sale, pentru a sarbatori astfel cele doua goluri marcate in ultimele doua partide disputate, cu Bournemouth si West Ham United, dupa o serie de patru partide in care nu reusise sa inscrie.