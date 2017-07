Anuntul zilei in Anglia: Mark Zuckerberg vrea sa preia un club URIAS din Premier League!

Sunday Times anunta azi ca un fond de investitii condus din umbra de Mark Zuckerberg vrea sa cumpere clubul Tottenham cu 1 miliard de lire sterline.

Iconiq Capital are sediul la San Francisco, este format din mai multi miliardari din Silion Valley si este condus de fondatorul Facebook.

Fondul de investitii s-ar fi interesat inca din 2014 de clubul Tottenham si a oferit deja aproape 900 de milioane de lire pentru Tottenham, insa patronii englezi au refuzat. Acum, fondul a marit oferta la 1 miliard de lire, insa sunt sanse mari ca si aceasta oferta sa fie refuzata. Patronii clubului londonez, Daniel Levy si Joe Lewis, cer 2 miliarde de lire pentru Tottenham, care a terminat sezonul trecut pe locul 2, cea mai buna clasare din ultimii ani. Zuckerberg are o avere estimata la 56 de miliarde de dolari.

Private equity looking to buy that lot up the road, reports the very good @bharringtonw11 in the Sunday Times. pic.twitter.com/j3kb4Tl2IH