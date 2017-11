Anunt teribil pentru Man United: Mourinho este gata sa plece! Mutarea la care nu se gandea nimeni poate deveni realitate

Jose Mourinho ar putea sa o paraseasca pe United dupa doar 2 sezoane.

Jose Mourinho a castigat mereu titlul in al 2-lea sezon la echipa pe care o antrena, insa cu Manchester United aceasta performanta are sanse bune sa devina istorie. United a pierdut derby-ul cu Chelsea din weekend, 1-0, iar presa britanica scrie ca antrenorul portughez se gandeste sa plece la finalul sezonului!

Mourinho este nemultumit de faptul ca nu au fost adusi decat 3 jucatori in vara, iar relatia cu conducerea lui United este din ce in ce mai proasta. Manchester Evening News scrie ca Mourinho este tentat sa plece la PSG!

Mourinho nu s-a adaptat prea bine in Manchester, preferand sa-si petreaca mereu timpul liber la Londra. Iar in timpul unui interviu recent pentru Telefoot, Mourinho a laudat-o pe PSG iar cuvintele portughezului nu erau intamplatoare, scriu englezii. In plus, Mourinho a criticat recent atmosfera de pe Old Trafford, ceea ce a sporit tensiunea de la United.

Man United este pe locul 2 in Premier League, la egalitate cu Tottenham, insa la 8 puncte in spatele celor de a Manchester City.