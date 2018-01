Anunt SOCANT: un fost jucator din Premier League a murit la 29 de ani. In 2014 a jucat la Cupa Mondiala

Tragedie in fotbal! Fostul international din Honduras Juan Carlos Garcia a murit la 29 de ani.

Diagnosticat cu leucemie in 2015, fotbalistul a incetat astazi din viata. Garcia, fost jucator la Wigan, in Anglia, are 34 de prezente si un gol marcat in nationala Hondurasului, alaturi de care a jucat la Cupa Mondiala din 2014! Fotbalistul s-a tratat in Anglia, inainte sa revina in tara sa, la sfarsitul anului trecut.

Adus de Wigan de la Olimpia in 2013, Garcia a fost al patrulea hondurian aflat sub contract cu clubul, dupa Maynor Figueroa, Wilson Palacios si Hendry Thomas. Fotbalistul n-a prins insa decat un meci oficial in tricoul lui Wigan, in Cupa Ligii.

"Transmitem condoleantele noastre familiei lui Juan Carlos si prietenilor lui. Am incercat sa oferim toata sustinerea noastra. In ciuda tratamentului pe care l-a facut, Juan Carlos n-a putut sa invinga boala. Ne gandim la familia lui in aceste momente dificile, a murit mult prea devreme", a spus presedintele lui Wigan, David Sharpe, pentru site-ul clubului.

Clubul ajuns acum in liga a 3-a engleza a anuntat ca va tine un moment de reculegere pentru Garcia inaintea meciului de sambata cu Peterborough.