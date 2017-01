Anunt SOC in fotbalul mondial! Diego Costa forteaza plecarea in China. Ce salariu halucinant a primit

Diego Costa e intr-un moment excelent la Chelsea, dar asta nu-i un argument suficient de bun pentru a-l tine la Londra!

Atacantul brazilian a primit o oferta de 35 de milioane de euro din China si ar vrea sa plece chiar din aceasta luna. Costa, 28 de ani, mai are contract cu echipa lui Abramovici pana in 2019. Rusul nu vrea sa-l vanda, iar Conte a incercat si el sa-l convinga pe Costa sa renunte la ideea plecarii. Jurnalistii de la Sky anunta ca intre Conte si Costa a avut loc un schimb dur de replici incheiat de Conte cu o replica auzita de mai multe persoane din club: "Du-te in China!"

Costa a transmis ca nu se mai poate concentra la fotbal dupa ce a aflat de propunerea chinezilor si incearca sa gaseasca o modalitate sa se desparta de Chelsea.

Varful n-a fost inclus de Conte in lot pentru meciul cu Leicester, de azi, dupa ce s-a certat si cu unul dintre preparatorii fizici de la Chelsea. Costa a ajuns la Chelsea in 2014 in schimbul a 38 de milioane de euro.

Diego Costa is being offered £576,000-a-week by a Chinese Super League club. It's all kicking off tonight. (Source: @JimWhite) pic.twitter.com/MdelJUGXZt — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2017

Chelsea owner Roman Abramovich is unwilling to sell Diego Costa, who has two more years left on his contract. (Source: SkySports) pic.twitter.com/J8m3HogVOj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 13, 2017