Anunt ISTORIC in Premier League! Perioada de transferuri se inchide inainte sa inceapa campionatul!

In Premier League nu vor mai putea fi cumparati jucatori decat pana in joia dinaintea startului de sezon, la ora 17:00! Atunci se inchide perioada de transferuri pentru prima liga engleza, anunta Premier League intr-un comunicat oficial.

Masura se aplica doar cluburilor din prima divizie engleza incepand cu pauza competitionala dinaintea sezonului 2018-2019. Astfel, anul viitor, perioada de transferuri se inchide in Premier League cu aproape o luna mai devreme decat in acest an, pe 9 august! Regula produce efecte numai in cazul achizitiilor de jucatori. Cluburile vor putea vinde fotbalisti catre cluburi din tari unde perioadele de mercato sunt inca deschise.



The Premier League has agreed that transfers must be completed by 17:00 on the Thursday before the season opener. (Source: @premierleague) pic.twitter.com/EuIvD8VXZb