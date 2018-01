Anunt de ultima ora al lui Man United! Mourinho si-a prelungit contractul. Cat ramane pe Old Trafford

Jose Mourinho are toata increderea sefilor lui Manchester United. Clubul tocmai a anuntat ca i-a prelungit contractul.

Portughezul ramane la Manchester cel putin pana in 2020. In cazul in care partile vor fi multumite, in acordul semnat exista o clauza de prelungire cu un an a intelegerii.

Mourinho i-a adus lui United trei trofee in primul sezon ca manager pe Old Trafford. Cu el antrenor, 'diavolii' au castigat Europa League, Supercupa Angliei si Cupa Ligii anul trecut.

"Sunt onorat sa fiu antrenorul lui Manchester United. Vreau sa le multumesc proprietarilor clubului si conducerii pentru ca mi-au recompensat munca si pasiunea. Sunt incantat ca am parte de increderea lor. Am impus standarde foarte inalte dupa ce am castigat 3 trofee intr-un sezon, dar asa imi doresc sa gandeasca jucatorii de la echipele pe care le pregatesc. Lucram pentru a crea conditiile care sa conduca spre un viitor de succes la Manchester United", a spus Mourinho pentru site-ul lui United.

Angajat de gigantul din Manchester in 2016, Mourinho, 54 de ani, le-a mai antrenat in cariera pe Porto, Chelsea, Inter sau Real Madrid.