Anunt BOMBA facut de englezi: "SOC cu dopaj in cazul Alexis Sanchez!" Ce se intampla cu noul jucator al lui Man United

Alexis Sanchez s-a transferat in aceasta iarna de la Arsenal la Manchester United.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Englezii de la The Times au facut o dezvaluire bomba vineri dimineata - Alexis Sanchez, Manchester United si Arsenal au o problema majora dupa transferul jucatorului! Motivul? Jucatorul chilian a ratat un test anti-doping pentru a semna cu United!



"Arsenal si Alexis Sanchez au incalcat regulamentul anti-doping dupa ce nu i-au informat pe oficialii responsabili cu testarea de locatia in care se afla jucatorul cand acesta finaliza transferul la Manchester United. Conform regulamentului federatiei, aceasta trebuie informata daca un jucator nu se afla la antrenament. Sanchez se afla in Manchester luni pentru vizita medicala si pentru a finaliza formalitatile legate de transfer. Manchester City si Bournemouth au fost amendate in trecut pentru situatii similare" scriu cei de la The Times.

Cei de la Mirror titreaza pe prima pagina: "Sanchez drugs shock" facand referire la acest caz. Nu este clar daca jucatorul risca la randul sau sa fie sanctionat pentru acest incident. Sanchez ar putea debuta la Man United in partida din Cupa Angliei impotriva celor de la Yeovil Town.